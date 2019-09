Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Unfallflucht zwischen Argenschwang und Dalberg

Argenschwang (ots)

Am Samstag, 21. September, 11:35 Uhr, schnitt ein schwarzer Toyota Yaris auf der Landstraße 239 zwischen Argenschwang und Dalberg eine Kurve, sodass eine entgegenkommende Autofahrerin in den rechten Straßengraben ausweichen musste, hierbei die Kontrolle über ihren roten VW Passat verlor und in die linksseitige Leitplanke knallte. Der Toyota-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Argenschwang. Hinweise zu diesem Auto bzw. dem Unfallgeschehen bitte an die Polizei Bad Kreuznach, Tel. 0671-88110

