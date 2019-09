Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Versammlung anlässlich der Stadtratssitzung

Bad Kreuznach (ots)

Am Donnerstag, den 26.09.2019 fand zwischen 16.45 Uhr und 18:15 Uhr eine Versammlung unter dem Motto "Kritisches Begleiten der Stadtratssitzung zum Klimanotstandsantrag" im Brückes in Bad Kreuznach mit ungefähr 50 Teilnehmern statt. In dieser Zeit wurde der Brückes halbseitig gesperrt, sodass es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam. Die Versammlung wurde frühzeitig beendet, da einige der Teilnehmer selbst an der Stadtratssitzung teilnehmen wollten.

