Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Randalierer leistet Widerstand gegen die Polizei

Bad Kreuznach, Am Grenzgraben (ots)

Am 01.10.2010, gegen 01:00 Uhr, fällt ein Randalierer am Grenzgraben auf, welcher gegen ein parkendes Auto tritt. Durch das beherzte Eingreifen von Zeugen kann diese Person festgehalten und am Boden fixiert werden.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten versuchen darauf mit dem verantwortlichen 20-Jährigen aus Bad Kreuznach zu reden. Dieser ist alkoholisiert und steht vermutlich unter Drogeneinfluss. Er ist aggressiv, unzugänglich, beleidigt und bedroht die Beamten, sodass er gefesselt werden muss. Dabei leistet er erhebliche Gegenwehr. Es wird jedoch glücklicherweise niemand verletzt. Der Beschuldigte wird in der Folge dem Polizeigewahrsam zugeführt. Auf der Dienststelle angekommen spuckt er einem Polizeibeamten unvermittelt ins Gesicht, sodass sich der Beamte aufgrund einer Infektionsgefahr vorsorglich in ein Krankenhaus begeben muss. Da sich der Beschuldigte auch in der Polizeizelle nicht beruhigen will und selbst verletzt, muss er in die nächste Fachklinik eingeliefert werden.

Gegen ihn wird nun wegen Widerstandes gegen Polizeibeamte, Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung ermittelt.

