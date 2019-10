Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Vandalismus an ehemaligem Schulgebäude in Volxheim

Volxheim, Schulstraße (ots)

In der Zeit vom 04.10.2019 zum 05.10.2019 kam es zu einer Sachbeschädigung an einem ehemaligen Schulgebäude in Volxheim.

Die Täter schlugen eine Scheibe ein und verschafften sich so Zutritt. Im Gebäude selbst wurden, nach bisherigem Kenntnisstand, keine Veränderungen vorgenommen.

Es wird nun wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch ermittelt. Zeugen, die Hinweise zur Tataufklärung geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Kreuznach zu melden.

0671-8811-100

