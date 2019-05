Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg

Fahrradfahrer bei Zusammenstoß mit Straßenbahn lebensgefährlich verletzt

Heidelberg (ots)

Am Samstag gegen 16.00 Uhr bog der Fahrradfahrer von der Römerstraße nach links in die Bergheimer Straße ab und übersah hierbei die herannahende Straßenbahn. Dies hatte zur Folge, dass der 55-Jährige, der keinen Helm trug, gegen die Windschutzscheibe der Straßenbahn geschleudert wurde und sich dadurch lebensgefährliche Verletzungen zuzog. Er wurde in ein Heidelberger Krankenhaus eingeliefert. Während der Unfallaufnahme war die Bergheimer Straße stadtauswärts sowie der Schienenverkehr für eine Stunde gesperrt.

