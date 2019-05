Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: 11-jährige an Haltestelle belästigt, Polizei nimmt 44-Jährigen fest

Heidelberg (ots)

Ein 11-jähriges Mädchen wurde am Freitagabend an der Haltestelle "Betriebshof" in der Bergheimer Straße von einem zunächst Unbekannten belästigt.

Die Geschädigte hielt sich gegen 21:00 Uhr im Beisein zweier gleichaltriger Freundinnen an der Haltestelle auf und wartete auf den Bus, als sie von einem Mann angesprochen wurde. Er habe sich neben das Kind gesetzt, seine Arme locker um ihre Schulter gelegt und einen Kuss auf die Wange angedeutet.

Die Angegangene setzte sich beherzt zur Wehr und schubste den aufdringlichen Mann von sich. Dieser begab sich zum nächsten Bus und verschwand vom Tatort. Im Zuge der Fahndung konnte die zwischenzeitlich verständigte Polizei den 44-Jährigen festnehmen. Bei seiner Festnahme gab der erheblich alkoholisierte Beschuldigte zudem noch eine das Dritte Reich glorifizierende Parole von sich. Vor dem Transport zur Dienststelle fand die Polizei außerdem noch ein verbotenes Messer bei dem Mann.

Das Dezernat für Sexualdelikte der Heidelberger Kriminalpolizei wird die weitere Ermittlungsarbeit übernehmen.

