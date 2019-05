Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Erster Tag des Mannheimer Stadtfests aus polizeilicher Sicht

Mannheim (ots)

Aus polizeilicher Sicht ließ sich das Mannheimer Stadtfest bislang gut an, die Zwischenbilanz gestaltet sich durchweg positiv.

Laut Veranstalter nutzen am gestrigen Tag bis in die frühen Morgenstunden hinein etwa 100.000 Menschen die Gelegenheit, um im Bereich des Wasserturms, der Planken und des Paradeplatzes Zerstreuung zu suchen. Erstmals war zudem im Bereich des Münzplatzes beim Stadtquartier in Q 6 / Q 7 eine Bühne aufgebaut. Auf den Kapuzinerplanken fand zudem ein Kinderfest statt und im Schneckenhof des Mannheimer Schlosses veranstaltete ein regionaler Radiosender eine Party.

Aufgrund des Besucheransturms musste ab etwa 20:30 Uhr der Friedrichsring in Höhe des Maritimhotels in Richtung Luisenring gesperrt werden, in Richtung Hauptbahnhof musste lediglich eine Spur für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Um 23:45 Uhr wurden die Sperrungen wieder aufgehoben.

Ansonsten verlief die Festivität bislang ausgesprochen ruhig und harmonisch. Lediglich zwei Platzverweise musste die Polizei bisher aussprechen.

Darüber hinaus wurde der Bereich des Marktplatzes ab etwa 21:15 Uhr für etwa zwei Stunden polizeilich überwacht. Etwa 150 feierwillige Fans einer türkischen Fußballmannschaft hatten sich dort eingefunden, um ihren Idolen zu huldigen. Abgesehen davon, dass hierbei vereinzelt Pyrotechnik gezündet wurde, blieb es auch dort ruhig.

Die Polizei wird auch am heutigen Samstag mit starken Kräften vor Ort Präsenz zeigen und für Sicherheit sorgen.

