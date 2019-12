Polizei Wuppertal

POL-W: W - Verkehrsunfall: Pkw stößt mit Leichtkraftrad zusammen

Wuppertal (ots)

Wuppertal - Am gestrigen Donnerstag, dem 05.12.2019, kam es gegen 12.45 Uhr auf der Sedanstraße (Ecke Zeisigstraße) zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Leichtkraftrad mit Sozius. Nach ersten Erkenntnissen war ein 26-jähriger Dortmunder beim Versuch, mit seinem schwarzen Ssangyong Tivoli aus der Zeisigstraße auf die Sedanstraße abzubiegen, bis in die Mitte der Fahrbahn gerollt, um die Straße besser einsehen zu können. Dabei übersah er das Leichtkraftrad, mit dem ein 69-jähriger Wuppertaler und seine 68-jährige Ehefrau als Beifahrerin auf der Sedanstraße in Richtung Norden unterwegs waren. In der Folge kam es zum Zusammenstoß, bei dem der Fahrer des Krads leicht, seine Beifahrerin schwer verletzt wurde. Beide Fahrer des Krads wurden von den Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt. Die Höhe des Sachschadens liegt bei circa 800 Euro. (tk)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284-2013

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell