Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Zeugenaufruf: Fahrradfahrer stößt Fußgängerin in Busch

Wuppertal (ots)

Solingen - Am 03.12.2019 kam es auf der Lahnstraße (Höhe Hausnummer 7) um 11:15 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrrad und einer Fußgängerin (20). In der Folge verletzte sich die Solingerin beim Sturz in einen Dornenbusch. Der unbekannte Fahrradfahrer drehte sich nach den Mißfallensrufen des Opfers zwar um, fuhr jedoch weiter. Der Mann wird als etwa 25 Jahre alt beschrieben, mit dunklen kurzen Haaren und südländischem Erscheinungsbild. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jacke, eine graue Jogginghose und vermutlich rote Turnschuhe. Zeugen werden gebeten, sich unter der 0202/2840 bei der Polizei zu melden. (jb)

