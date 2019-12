Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Verkehrsunfall in Lüttringhausen - Fahrradfahrer wird erfasst

Wuppertal (ots)

Remscheid - Am heutigen Morgen (04.12.2019) kurz nach halb acht, kam es auf der Dreherstraße zu einem Unfall, bei dem ein Fahrradfahrer von einem Kleintransporter erfasst wurde. Ein 44-jähriger Mann aus Wermelskirchen stürzte offenbar ohne Fremdeinwirkung mit seinem Fahrrad auf der Dreherstraße. Als er in der Folge wieder aufstand, wurde er von dem Mercedes Sprinter eines Remscheiders (42) erfasst und schwer verletzt. Der Radfahrer musste per Helikopter in ein Klinikum nach Köln transportiert und dort stationär weiter behandelt werden. Der Fahrer des Sprinters erlitt einen Schock. Während des Helikoptereinsatzes und der Unfallaufnahme waren in dem Bereich Sperrungen und Umleitungen des Verkehrs notwendig. Der Sachschaden liegt bei circa 1.200 Euro. (jb)

