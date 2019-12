Polizei Wuppertal

POL-W: W Bewaffneter Überfall auf einen Kiosk

Wuppertal (ots)

Am Montag, den 02.12.2019, gegen 20:45 Uhr kam es an der Liegnitzer Straße in Wuppertal-Barmen zu einem bewaffneten Raubüberfall auf einen Kiosk. Zwei Täter betraten den Kiosk, hielten Schusswaffen in der Hand und bedrohten den 24-jährigen Kioskangestellten. Durch die entschlossene Haltung des Kioskangestellten flüchteten die Täter ohne Beute und liefen in Richtung Görlitzer Platz weg. Die Täter waren beide etwa 1,70 - 1,80m groß und dunkel gekleidet. Einer der Beiden trug eine olivfarbene Jacke und etwa 17-18 Jahre alt sein. Der andere Täter trug Sneaker. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 bei der Polizei zu melden. (sw)

