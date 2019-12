Polizei Wuppertal

POL-W: SG Tankstellenraub in Solingen

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Samstag (30.11.2019), kam es gegen 19:30 Uhr zu einem Raub auf eine Tankstelle an der Löhdorfer Straße in Solingen. Ein bislang Unbekannter drohte der Mitarbeiterin mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Mit einem kleineren Betrag flüchtete der Straftäter über die Löhdorfer Straße in Richtung Friedenstraße. Der Mann ist circa 170 cm groß und hat eine schmächtige Figur. Er trug eine Kapuzenjacke mit weißen Reflektoren und neongrünen Streifen und eine schwarze Hose, die ebenfalls neongrüne Streifen hatte. An den Füßen trug er graue Turnschuhe mit weißen Schnürsenkeln. Gegen 19:40 Uhr fiel im Bereich der Ness-Ziona-Straße eine verdächtige Person auf, die umgehend flüchtete. Ob ein Zusammenhang zu dem Tankstellenraub besteht, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

