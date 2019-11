Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG- Einbruchsmeldung

Wuppertal (ots)

Seit gestern (28.11.2019), musste die Polizei in Wuppertal und Solingen zu insgesamt sechs Einbrüchen ausrücken. Wuppertal: In der Nacht vom 27. auf den 28.11.2019 warfen Unbekannte eine Fensterscheibe eines Hauses am Schulweg ein. Die Einbrecher durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen und flohen nach derzeitigem Stand ohne Beute. Im Zeitraum 28.11.2019, 13:30 Uhr und 28.11.2019, 15:30 Uhr, versuchten Täter vergeblich in ein Haus auf der Straße Aufm Kampe einzubrechen. Die Haustür hielt den Hebelversuchen stand. Solingen: Jeweils im Verlauf des 28.11.2019, hebelten Straftäter ein Fenster in der Goudastraße und im Pommernweg auf. In beiden Fällen der Goudastraße erbeuteten die Unbekannten Bargeld. Im Pommernweg darüber hinaus noch Schmuck. Aus einem Geschäft an der Straße Amtstor stahlen Diebe Bargeld, Schmuck und eine Armbanduhr, nachdem sie durch das Aufhebeln der Tür in das Ladenlokal eindringen konnten. Anschließend entkamen sie unerkannt. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Gaststätte an der Straße Ufergarten. Im Inneren hebelten sie einen Automaten auf und entkamen mit Münzgeld. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0202/284-0 zu melden. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. (weit)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell