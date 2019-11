Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Frau bei Wohnungsbrand verletzt

Wuppertal (ots)

Solingen - Am 26.11.2019 kam es am Abend (20:45 Uhr) in der Adolf-Kolping-Straße zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. In der Wohnung einer 65-jährigen Frau entwickelte sich aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand mit starker Rauchentwicklung. Dieser wurde durch einen Rauchmelder im Hausflur signalisiert. Die übrigen Bewohner des Hauses riefen daraufhin die Feuerwehr und versuchten vergeblich in die Wohnung einzudringen, um der Frau zu helfen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und die bewusstlose Frau bergen. Mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxination wurde die Solingerin ins Krankenhaus gebracht und verblieb dort stationär. Die Höhe des Sachschadens sowie die Brandursache werden in den nächsten Tagen von einem Sachverständigen ermittelt. Die anderen Wohnungen des Hauses sind weiterhin bewohnbar. (jb)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284-2013

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell