Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Person im Rhein vermutet - nach kurzer Suche aufgefunden

Bonn (ots)

Bonn - Moses-Hess Ufer, Rhein, 27.10.2019,17.59 Uhr Spaziergänger am Moses-Hess-Ufer verständigten die Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn über Notruf, das sich eine Person unterhalb der Kennedybrücke im Rhein befinden würde. Durch die Leitstelle wurden daraufhin die Einsatzkräfte gemäß Wasserrettung Rhein alarmiert. Als die ersten Kräfte an der Einsatzstelle am Moses-Hess-Ufer eintrafen, teilten mehrere Passanten unabhängig voneinander mit, dass die Person eingenständig das Wasser verlassen hatte und sich Richtung Innenstadt begeben hätte. Ein Trupp der Feuerwehr folgte den aufgefunden Wasserspuren vom Rheinufer aus Richtung Bertha-von-Suttner Platz, hier verlor sich die Spur. Kurze Zeit später wurde eine Person dann allerdings am Wilhelmsplatz durch die Polizei aufgegriffen, auf die die von Passanten abgegebene Beschreibung zutraf. Nach kurzer Befragung wurde die durchnässte und unterkühlte Person dem Rettungsdienst übergeben und in ein Krankenhaus transportiert. Die land- und wasserseitige Suche wurde daraufhin abgebrochen. Im Einsatz waren Kräfte der Innenstadtwache, der Wasserrettungs- komponente der Feuerwache 2,des Rettungsdienstes und des Führungsdienstes der Berufsfeuerwehr, Einsatzkräfte der Feuerwehren aus dem Rhein-Sieg-Kreis, der DLRG sowie der Polizei.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

Pressestelle

Joerg Schneider

Telefon: +49 228 7170

www.bonn.de/@feuerwehr-und-rettungsdienst

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell