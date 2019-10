FW-BN: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

Bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw am frühen Donnerstagabend (17.10.2019) wurde eine Personen verletzt. Die Fahrerin des Pkws wurden durch den Aufprall in ihrem deformierten Fahrzeug eingeschlossen und durch Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Bonner Krankenhaus. Die Insassen des zweiten Pkws blieben unverletzt. Ein Transport ins Krankenhaus war nicht erforderlich. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle und unterstützte die Polizei für die Unfallaufnahme.

Im Einsatz waren 16 Einsatzkräfte der Feuerwachen 2 und 1 der Berufsfeuerwehr, des Rettungsdienstes sowie des Führungsdienstes.

