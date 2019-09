Polizei Bonn

POL-BN: Bonner Nordstadt: Alkoholisierter Mann randalierte in Bonner Nordstadt - Polizei nahm ihn Gewahrsam

Bonn (ots)

Gleich mit mehreren Personen legte sich ein augenscheinlich alkoholisierter Mann in der Nacht zum 29.09.2019 in der Bonner Nordstadt an: Gegen 02:00 Uhr drohte er auf der Vorgebirgsstraße zunächst dem Sicherheitspersonal einer Kneipe Schläge an. Anschließend ging er auf eine Personengruppe vor dem Frankenbad zu und versuchte nach Zeugenangaben eine Schlägerei zu provozieren. Eine alarmierte Polizeistreife traf den Mann, einen 36-Jährigen, der der Polizei auf den Gebiet der Gewaltkriminalität und aufgrund von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz bekannt ist, vor Ort an und überprüfte ihn. Da er einem Platzverweis nicht nachkam, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

