POL-FR: Schlagerei zwischen Autofahrern auf der B317 bei Weil - Zeugenaufruf

Am Samstagmittag (26.10.2019) gegen 12:00 Uhr befuhren zwei Pkw mit jeweils Schweizer Kennzeichen die Zollfreie Straße in Richtung Weil am Rhein. An der Ampelanlage nach dem Wiesentunnel hielten die beiden Pkw-Fahrer an. Hier kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern sowie zu einer Bedrohung mit einem Messer. Beide waren in Begleitung einer Frau. Die Personalien der Beteiligten konnten bereits ermittelt werden. Es wird vermutet, dass die Parteien aufgrund eines vorangegangenen Konflikts im Straßenverkehr in Streit geraten sind.

Hinweise zum Tatgeschehen oder einem vorangegangenen auffälligen Verkehrsvorgang werden durch das Polizeirevier Weil am Rhein unter der Telefonnummer 07621 97970 entgegengenommen.

