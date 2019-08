Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Leicht verletzt

Zeugen gesucht

Achern (ots)

Ein 60 Jahre alter Fahrer eines Elektrorollers wurde bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag leicht verletzt. Der Mann war zwischen 12 Uhr und 14 Uhr auf der Fautenbacher Straße in Richtung Renchen unterwegs, als er von dem noch unbekannten Fahrer eines Lastwagens überholt wurde. Da Letzterer hierbei offenbar zu weit auf den Fahrradweg geriet, kam es zur Berührung mit dem Lenker des Elektrofahrzeugs. Der 60-Jährige stürzte und trug dabei leichte Verletzungen davon. Der Unfallverursacher suchte derweil das Weite. Hinweise werden an die Telefonnummer 07841 7066-0 erbeten.

