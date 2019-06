Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Feuer an der Haydnstraße

Emsdetten (ots)

Die Feuerwehr und die Polizei sind am frühen Dienstagnachmittag (18.06.2019), um 13.20 Uhr, zu einem Feuer auf dem Spielplatz an der Haydnstraße gerufen worden. Die Feuerwehr konnte einen brennenden, aus Holz bestehenden Mülleimer schnell löschen. Der Schaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Derzeit ist unklar, wie das Behältnis bzw. der Inhalt in Brand geraten konnte. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02572/9306-4415.

