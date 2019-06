Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Verkehrsunfallflucht

Lengerich (ots)

Am Dienstagmorgen (18.06.) ereignete sich am Kreisverkehr Bodelschwinghstraße/ Schillerstraße ein Verkehrsunfall. Gegen 10.05 Uhr war eine 26-jährige Fahrradfahrerin stadteinwärts auf der Bodelschwinghstraße unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr wurde sie von einem weißen Pkw überholt, der in den Kreisverkehr einfahren wollte. Den Schilderungen zufolge, wurde sie dabei abgedrängt, kam zu Fall und verletzte sich leicht. Gleichzeitig nahm der weiße PKW einem schwarzen PKW im Kreisverkehr die Vorfahrt. Ob sich die beiden Fahrzeuge dabei berührt haben, ist ungeklärt. Die Fahrerin und Beifahrerin des schwarzen Pkw brachten die Radfahrerin zum Arzt. Es wurden keine Personalien ausgetauscht. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Insbesondere bittet sie die beiden Insassinnen des schwarzen Pkw's, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise bitte an die Polizei in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

