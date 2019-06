Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Zeugen gesucht

Einer Polizeistreife sind am Dienstagabend (18.06.2019), gegen 20.20 Uhr, auf der Lienener Straße zwei Fahrzeuge aufgefallen, die versuchten haben, ein Autorennen zu fahren. Die Beamten verfolgten die beiden Fahrzeuge, einen blauen Opel Astra und einen dunklen, vermutlich blauen, Opel Corsa B. Als die Fahrer die Polizeistreife entdeckte, flüchteten sie mit hoher Geschwindigkeit über die Max-Reger-Straße in Richtung Iburger Straße, wo sich der Opel Astra fest fuhr. Nach Zeugenaussagen haben die drei Insassen den Pkw dort stehen gelassen und sind dann zu Fuß geflüchtet. Zuvor hatte sich der Fahrer des Astra's an der Max-Reger-Straße, an den Pollern einer Fahrbahnverengung, beide Außenspiegel abgerissen. Der Opel Corsa konnte unerkannt entkommen. Der Opel Astra wurde von der Polizei sichergestellt. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder nähere Angaben zu den beteiligten Fahrzeugen machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

