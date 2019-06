Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, Verkehrsunfall

Ladbergen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung B 475/ Lengericher Straße sind am Dienstagvormittag (18.06.), gegen 11.35 Uhr, zwei Personen leicht verletzt worden. Der 53-jährige Fahrer eines Transporters war auf der Bundesstraße in Richtung Glandorf unterwegs. Er fuhr trotz rotlichtzeigender Lichtzeichenanlage in den Kreuzungsbereich ein. Dabei kollidierte er mit dem Pkw einer 82-Jährigen aus Ladbergen, die auf der Lengericher Straße bei Grünlicht in Richtung Ladbergen fahren wollte. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Die 82-Jährige wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 33.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

