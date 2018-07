POL-OG: Oberkirch - Handtasche entrissen

Oberkirch (ots) - Ein noch unbekannter Mann steht im Verdacht am Donnerstag vor einer Bankfiliale in der Eisenbahnstraße einen Diebstahl begangen zu haben. Eine 82-jährige Kundin hatte hier kurz vor 18 Uhr Bargeld abgehoben und in ihre mitgeführte Stofftasche gesteckt, als der Mann der Seniorin laut Zeugenangaben die Stofftasche entriss und dann das Weite suchte. Die Beamten des Polizeipostens Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen.

