POL-OG: Rastatt - Brand einer Lagerhalle

Rastatt (ots) - Was am heutigen Morgen einen Brand in einer Lagerhalle in der Straße "Im Steingerüst" ausgelöst hat, ist noch nicht eindeutig geklärt. Fest steht, dass die Halle kurz vor 6 Uhr in Flammen aufging und bis zum jetzigen Zeitpunkt nahezu komplett ausbrannte. Personen kamen bei dem Vorfall nach derzeitigen Erkenntnissen nicht zu Schaden. Ob ein angrenzendes Wohnhaus in Mitleidenschaft gezogen wurde, bedarf der weiteren Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Rastatt. Aktuell sind die Kräfte der örtlichen Feuerwehren mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Der Schaden wird auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt. Rund um den Brandort kommt es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

