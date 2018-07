POL-OG: Nordrach - Umstände unklar

Nordrach (ots) - Die genauen Umstände eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag sind noch unklar. Ein 55-jähriger Velo-Lenker befuhr gegen 17 Uhr die Straße "Im Dorf", als er von einem Lastwagenfahrer überholt wurde und in der Folge stürzte. Noch unklar ist, ob das Schwergewicht ihn berührte oder ob der Mittfünfziger alleinbeteiligt zu Fall kam und sich hierbei leicht verletzte. Nachdem der Lastwagenfahrer sich zuerst ohne sich zu kümmern aus dem Staub gemacht hatte, konnte dieser im Nachgang durch aufmerksame Zeugen ausfindig gemacht werden und kehrte an die Unfallstelle zurück. Die Beamten des Polizeireviers in Haslach haben die Ermittlungen aufgenommen.

