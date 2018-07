POL-OG: Gernsbach, Scheuern - Hoher Sachschaden nach Auffahrunfall

Gernsbach, Scheuern (ots) - Die Gründe eines Auffahrunfalles am heutigen Morgen auf der B 462 unweit der Einmündung der Talstraße sind noch unklar. Fest steht bislang, dass ein 47 Jahre alter Mercedes-Lenker auf seinem Weg in Richtung Gernsbach mit einem vor ihm an einer Baustelle stehenden Lkw-Anhänger kollidierte. Durch den Aufprall dürften Schäden in Höhe von insgesamt etwa 75.000 Euro entstanden sein. Verletzt wurde niemand. /pb

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell