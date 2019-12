Polizei Wuppertal

POL-W: W - 15-Jährige beim Einparken vom Fahrzeug der Mutter überrollt

Wuppertal (ots)

Am frühen Morgen des 01.12.2019, gegen 02:00 Uhr, kam es auf der Warndtstraße in Wuppertal zu einem tragischen Unglücksfall. Eine 47-jährige Wuppertalerin beabsichtigte demnach mit ihrem VW Golf auf der Warndtstraße am Fahrbahnrand einzuparken. Hierbei ließ sie sich von ihrer 15-jährigen Tochter einweisen. Aufgrund bislang unklarer Umstände wurde die Jugendliche beim Einparkvorgang von dem Auto ihrer Mutter überrollt und schwer verletzt. Das Mädchen wurde daraufhin in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Wegen der unklaren Lage vor Ort wurde die 47-jährige Mutter von der Polizei vorübergehend in Gewahrsam genommen. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte sie wieder entlassen werden. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter 0202/2840 in Verbindung zu setzen. (jk)

