Polizei Wuppertal

POL-W: W Überholvorgang in Wuppertal-Elberfeld endet mit fünf Verletzten

Wuppertal (ots)

Am Sonntag, den 01.12.2019, ereignete sich gegen 13:45 Uhr ein Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen auf der Hochstraße in Wuppertal-Elberfeld. Als der 45-jährige Fahrer eines Kleintransporters von der Hochstraße in die Küferstraße abbog, versuchte der 35-jährige Fahrer eines Mercedes zu überholen. Dabei kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die Insassen des Mercedes, (7, 9, 34, 35 und 60 Jahre) zogen sich dabei zum Teil schwere Verletzungen zu. Sie mussten vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des Kleintransporters und seine 10-jährige Tochter blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr geregelt werden. Da der Fahrzeugführer des Mercedes im Verdacht steht das Kraftfahrzeug unter dem Einfluss berauschender Mittel geführt zu haben, wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Seinen Führerschein musste er abgeben. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 19.000 Euro. (sw)

