Polizei Wuppertal

POL-W: SG Verletzte Autofahrerin-Hoher Sachschaden-Unfall in Solingen

Wuppertal (ots)

Gestern (03.12.2019), gegen 18:00 Uhr, kam es auf der Focher Straße in Solingen zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Frau und hohem Sachschaden. Die 32-Jährige verlor die Kontrolle über ihren Chevrolet und stieß mit einem geparkten Mini und einem VW zusammen. Dabei zog sie sich Verletzungen zu und sie musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von über 15.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein geplatzter Reifen am Fahrzeug der 32-Jährigen zu dem Kontrollverlust geführt haben. (sw)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell