Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Unter Drogeneinfluss unterwegs auf der Autobahn

Alkohol- und Drogenkontrolle am Wochenende

Worms, BAB 61 (ots)

Am Wochenende führte die Autobahnpolizei Gau-Bickelheim eine Sonderkontrolle Alkohol/Drogen auf der BAB 61 im Bereich Worms durch. Hierbei wurden am Samstag und Sonntag insgesamt 21 Fahrzeuge kontrolliert, die auf dem Weg zu einem Festival in Mannheim waren bzw. von dort aus wieder abreisten. Insgesamt fielen sechs Fahrer auf, weil sie unter dem Einfluss von Drogen am Steuer saßen (Kokain, Amfetamin, Haschisch). Ihnen wurden Blutproben entnommen sowie die Weiterfahrt untersagt. Sie alle erwartet zum einen eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige, weil sie unter dem Einfluss berauschender Mittel ein Kraftfahrzeug geführt hatten. Bei den Kontrollen konnten auch bei vier Beifahrern geringe Mengen an Betäubungsmitteln, nämlich Haschisch, Amfetamin, eine Ecstasy-Pille, Kokain sowie Crystal Meth, sichergestellt werden. Auch gegen sie wird nun wegen Drogenbesitzes ermittelt.

