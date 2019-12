Polizei Wuppertal

POL-W: W- Schleuderndes Krad verletzte Passantin

Wuppertal (ots)

Ein 39-jähriger Kradfahrer (Kawasaki) befuhr am heutigen Morgen (04.12.2019, ca. 08:37 Uhr) den Schulweg in Wuppertal Cronenberg und missachtete nach bisherigen Erkenntnissen an der Einmündung Dörkesdohr die Vorfahrt einer 36-jährigen Citroen-Fahrerin. Es kam zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge, bei dem der Kradfahrer stürzte und sein Motorrad bis auf den gegenüberliegenden Gehweg geschleudert wurde. Dort traf das Motorrad eine vorbeigehende 61-jährige Passantin, die aufgrund des Aufpralls ebenfalls zu Fall kam und hierdurch leichte Verletzungen erlitt. Der Kradfahrer und die 61-Jährige mussten zwecks ärztlicher Behandlung in Krankenhäuser verbracht werden. Die Höhe des Gesamtschadens wurde auf mehrere Tau-send Euro geschätzt. Der Einmündungsbereich war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. (ak)

