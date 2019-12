Polizei Wuppertal

POL-W: W - Polizeiwache Innenstadt feiert erstes Weihnachtsfest - Einladung an Medienvertreter

Wuppertal (ots)

Am 21. Januar 2019 bezogen die Polizistinnen und Polizisten der Wache Döppersberg die neue Wache Innenstadt an der Straße Wirmhof 18 in der Elberfelder City. Das Resümee nach fast einem Jahr fällt positiv aus: Die Wache wird gut von den Bürgerinnen und Bürgern angenommen. Zum Gelingen der ersten Weihnachtszeit, hat sich das Kollegium um Wachleiter Frank Korintenberg Unterstützung geholt: Am Nikolaustag, 06. Dezember 2019, 10:30 Uhr, werden Kinder der Kita Untergrünewalder Straße den Tannenbaum der Wache mit selbstgebasteltem Weihnachtsschmuck verschönern! Medienvertreter sind herzlich eingeladen, an der vorweihnachtlichen Dekorierung teilzunehmen. Wir bitten um kurze Rückmeldung. (jk)

