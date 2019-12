Polizei Wuppertal

POL-W: W - Handtaschenraub in Barmen

Wuppertal (ots)

Wuppertal - Am Donnerstag (05.12.2019) kam es am frühen Abend gegen 18:00 Uhr zu einem Handtaschenraub in der Haspeler Straße. Die 89-jährige Geschädigte wurde vor ihrem Wohnhaus zu Boden gestoßen und dabei leicht verletzt. Der Täter raubte ihr in der Folge die Handtasche und lief umgehend in Richtung Wupper davon. (jb)

