Polizei Mettmann

POL-ME: Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus - Hilden - 1912035

Mettmann (ots)

Am Donnerstagmorgen des 05.12.2019, gegen 07.15 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Wohnungsbrand an der Straße Beckersheide in Hilden gerufen. Hausbewohner hatten Rauch und Brandgerüche bemerkt, welche aus einer anderen Wohnung des Mehrfamilienhauses drangen.

Schon beim Eintreffen erster Einsatzkräfte am Brandort stand eine Wohnung des Mehrfamilienhauses bereits in Vollbrand und die Flammen hatten sich auch schon auf den Dachstuhl des Gebäudes ausgebreitet. Deshalb wurde, parallel zum ersten Eintreffen und sofortigen Einsatz der hauptamtlichen Feuerwehr, zusätzlich auch die Freiwillige Feuerwehr alarmiert. Gemeinsam konnten die Wehren das Feuer dann schnell eindämmen und danach auch vollständig löschen. Die Löscharbeiten konnten damit gegen 11.00 Uhr beendet werden. Nach eigenen Angaben der Hildener Feuerwehr war sie mit 35 Einsatzkräften und elf Fahrzeugen im Einsatz.

Nach dem Ende der Löscharbeiten wurde der Brandort von der Hildener Polizei beschlagnahmt. Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen, dauern aktuell und wahrscheinlich auch noch mehrere Stunden an. Da sich zum Brandzeitpunkt keine Menschen in der Brandwohnung aufhielten, kamen Personen bei dem Feuer nicht zu Schaden. Der entstandene Gebäude- und Sachschaden, an der betroffenen Brandwohnung und am Dachstuhl des Gebäudes, kann aktuell noch nicht genauer beziffert werden, wird aber nach ersten vorsichtigen Schätzungen der polizeilichen Ermittler mindestens 100.000,- Euro betragen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell