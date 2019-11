Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Bundespolizei stellt acht Personen bei der unerlaubten Einreise fest

Bad Bentheim (ots)

Am vergangenen Wochenende hat die Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim im Rahmen der verstärkten Überwachungs- und Fahndungsmaßnahmen an der deutsch-niederländischen Grenze in ihrem Zuständigkeitsbereich acht Personen festgestellt, die nicht die erforderlichen oder nur gefälschte Einreisedokumente vorlegen konnten.

Die sechs Männer, eine Frau und ein Jugendlicher im Alter zwischen 15 bis 41 Jahren stammen aus Weißrussland, Iran, Afghanistan, Marokko, der Mongolei und aus Vietnam. Sie wurden sowohl in den grenzüberschreitenden Zügen und Fernbussen als auch in PKW auf der Autobahn 30 aus den Niederlanden kommend festgestellt.

Vier Personen wurden in die Niederlande zurückgeschoben. Bei drei Personen sind Schutzersuchen/Asylanträge in Deutschland anhängig, sie wurden nach der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen unerlaubter Einreise an das nächste Ankunftszentrum weitergeleitet bzw. mit einer Anlaufbescheinigung zur zuständigen Ausländerbehörde entlassen.

Ein 22-jähriger Vietnamese, der beim Drogenschmuggel mit 10.000 Ecstasy-Tabletten festgestellt wurde, sitzt jetzt in Untersuchungshaft. (Siehe dazu auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/4442587)

