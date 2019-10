Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Fahrer kommt von Straße ab.

Lippe (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen befuhr ein 34-jähriger Mann aus Paderborn mit seinem Honda die Altenbekener Straße in Richtung Horn. Kurz nach Mitternacht kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Er lenkte gegen und geriet so auf der linken Straßenseite in den Straßengraben. Dort stieß er gegen mehrere Baumstümpfe. Der 34-Jährige wurde leicht verletzt in eine Klinik gefahren. Der Honda wurde total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro.

