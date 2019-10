Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbruch scheitert.

Lippe (ots)

Unbekannte versuchten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Geschäft in der Bismarckstraße einzubrechen. Mittels der Bremsscheibe eines Fahrzeugs versuchten sie die Schaufensterscheibe einzuschlagen. Das Glas hielt der Gewalt jedoch stand. Trotzdem entstand Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro. Hinweise zu der Tat nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell