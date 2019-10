Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Hiddesen. Raubüberfall auf Seniorenresidenz.

Lippe (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, gegen 2:50 Uhr, betraten zwei bewaffnete Männer den Empfangsbereich einer Seniorenresidenz im Römerweg. Unter Vorhalt von Schusswaffen forderten sie den 49-jährigen Rezeptionisten zur Herausgabe von Bargeld auf. Dieser händigte einen geringen Bargeldbetrag aus einer Geldkassette aus und die beiden Täter flohen unmittelbar wieder aus dem Gebäude. Kurz danach fuhr ein Fahrzeug in Richtung Heiligenkirchen davon. Möglicherweise nutzten die Räuber dieses zur Flucht. Einer der Männer hatte einen Revolver in der Hand, der andere eine Langwaffe. Beide Täter waren etwa 1,75 m groß. Einer sprach mit einem osteuropäischen Akzent. Zur Tatzeit waren beide komplett schwarz gekleidet und mit einer Wollmütze bzw. einer Sturmhaube maskiert. Möglicherweise hielten sich die Räuber bereits vor der Tat unmaskiert im Bereich des Römerweges auf. Hinweise zu dem Raub nimmt die Kripo unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

