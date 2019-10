Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Auf frischer Tat ertappt.

Lippe (ots)

Ein Zeuge sah am frühen Mittwochmorgen zwei Männer auf dem Parkplatz des Yoga Vidya am Yogaweg, die einen Fernseher trugen. Als die zwei dunkel gekleideten Männer, die beide etwa 1,80 m groß sind, den Zeugen bemerkten, stellten sie den Flachbildfernseher auf den Boden und flüchteten. Später konnte das Gerät im Wert von zirka 800 Euro dem dortigen Yogazentrum zugeordnet werden. Die beiden Täter hatten den Fernseher aus dem Foyer des Yogazentrums abgebaut und gestohlen. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Kripo in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell