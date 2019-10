Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen/Biemsen-Ahmsen. Einbrecher klingelt an Haustür.

Lippe (ots)

Ein bislang unbekannter Einbrecher klingelte am Dienstag gegen 16:40 Uhr an der Haustür einer Doppelhaushälfte in der Heinrich-Drake-Siedlung. Da der Bewohner den Mann an der Tür nicht kannte, öffnete er die Haustür - auch auf ein wiederholtes Klingeln - nicht. Kurze Zeit später erschien der Unbekannte an der Terrassentür und wollte offensichtlich gerade damit beginnen, diese gewaltsam zu öffnen. Als sich der Bewohner bemerkbar machte, flüchtete der Einbrecher umgehend. Der Täter ist etwa 25 Jahre alt, wirkte gepflegt, hat türkisches Aussehen, dunkle Haare und einen Bart. Zur Tatzeit trug er eine braune Lederjacke, ein weißes T-Shirt, eine blaue Jeans und Handschuhe. Möglicherweise ist der Mann noch an weiteren Haustüren - dann evtl. unter einem Vorwand - vorstellig geworden. Ihre Hinweise in der Angelegenheit richten Sie bitte unter der Rufnummer 05231/6090 an die Kripo in Detmold.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell