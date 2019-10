Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen-Helpup. Ungebetene Gäste auf dem Schulhof.

Lippe (ots)

Unbekannte trieben auf dem Schulhof der Grundschule an der "Lagesche Straße" zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen ihr Unwesen. Sie beschädigten dort verschiedene Gegenstände und drangen noch in ein Gerätehaus ein. Hieraus stahlen sie einige Kleinsportgeräte. Hinweise dazu nimmt das Kommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180 entgegen.

