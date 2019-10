Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup-Alverdissen. Rasenmäher gestohlen.

Lippe (ots)

Unbekannte brachen zwischen Freitagmittag und Sonntagmorgen in einen Geräteschuppen der Kirchengemeinde Bega an der Begaer Straße ein. Nach dem gewaltsamen Öffnen einer Holztür stahlen die Diebe einen Benzinrasenmäher der Marke Sabo. Ihre Hinweise zu dem Einbruch richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

