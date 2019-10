Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup. Dieseldiebe auf der Baustelle.

Lippe (ots)

Über das vergangenen Wochenende hinweg begaben sich Unberechtigte in den Bereich der Baustelle an der Lemgoer Straße. Dort brachen die Täter Tankdeckel sowie ein Schloss eines externen Dieseltanks auf. Die Täter entwendeten eine unbekannte Menge an Dieselkraftstoff und zerstörten dabei eine Zapfanlage für Treibstoff. Der Schaden dürfte im vierstelligen Eurobereich liegen. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Kripo in Bad Salzuflen unter der Telefonnummer 05222/98180 entgegen.

