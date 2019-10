Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg/Oerlinghausen. Einbrecher und Fahrzeugdieb geht in U-Haft.

Lippe (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag brach ein bis dato Unbekannter in ein Einfamilienhaus in der Bergstraße in Horn ein. Aus einem im Eingangsbereich abgestellten Korb entnahm der Einbrecher eine Geldbörse mit einem geringen Bargeldbetrag. Außerdem stahl er ein Schlüsselbund mit dessen Hilfe er in einen auf dem Hof abgestellten PKW gelangte. Hier machte er keine Beute mehr. Er hinterließ in diesem Wagen jedoch die Geldbörse sowie das Einbruchswerkzeug. Anschließend klaute er mit Hilfe eines weiteren entwendeten Originalschlüssels einen BMW Z4 im Wert von zirka 30.000 Euro und fuhr damit davon. Montagnachmittag fiel das Fahrzeug einer Streifenwagenbesatzung im Bereich Oerlinghausen auf. Bei der Überprüfung stellte sich schnell heraus, dass der 23-jährige Fahrer aus Litauen nicht der rechtmäßige Eigentümer des BMWs ist. Außerdem ist er nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten Diebesgut, das aus verschiedenen Straftaten herrührt. Die polizeilichen Ermittler konnten dem Mann noch weitere PKW-Diebstähle nachweisen, so dass der 23-Jährige am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt wurde. Dieser schickte den Mann aus Litauen umgehend in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen dazu laufen.

