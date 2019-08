Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Helmstedt: Taxi-Fahrer alkoholisiert aus dem Verkehr gezogen

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Kantstraße 28.08.19, 11.20 Uhr

Mit 1,94 Promille stand am Mittwochvormittag ein 63 Jahre alter Taxi-Fahrer in Helmstedt erheblich unter Alkoholeinfluss. Polizisten konnten den Berufsfahrer dank aufmerksamen Rettungssanitätern, denen der auffällige Fahrstil des 63-Jährigen auffiel, aus dem Verkehr ziehen.

Den Ermittlungen zufolge folgten die Sanitäter dem Taxi schon von Schöningen kommend auf der Bundesstraße 244 in Richtung Helmstedt. Als der 63-Jährige mehrfach die gesamte Fahrbahnbreite der Bundesstraße ausnutzte, wurde per Notruf die Einsatzleitstelle der Polizei verständigt. Als ein Alkoholtest am Kontrollort in der Helmstedter Kantstraße deutlich positiv ausfiel, gab der Taxifahrer an, dass bereits zwei Wodka-Flachmänner getrunken habe. Daraufhin wurde die Weiterfahrt untersagt, der Führerschein des Fahrers sichergestellt und eine Blutprobe entnommen.

