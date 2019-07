Polizei Mettmann

POL-ME: Pedelecfahrer unter Alkoholeinfluss verletzt sich schwer - Monheim - 1907113

In der Nacht zum Sonntag des 21.07.2019, gegen 00.30 Uhr, stürzte ein 50jähriger Monheimer mit seinem Pedelec auf dem Fuß-und Radweg der Rheinpromenade in Höhe der Hausnummer 2 und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein Zeuge, der sich zum Unfallzeitpunkt auf der anderen Straßenseite befand, hörte ein lautes Geräusch und bemerkte daraufhin den 50jährigen auf dem Boden liegen. Er verständigte unverzüglich die Rettung und kümmerte sich um den Verletzten. Anschließend wurde der Mann mit dem Rettungswagen in eine Düsseldorfer Klinik gebracht, wo er stationär verblieb. Dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen, nachdem die Polizeibeamten einen starken Alkoholgeruch in seiner Atemluft wahrgenommen haben. Das Pedelec blieb unbeschädigt.

