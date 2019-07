Polizei Mettmann

POL-ME: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und der Kreispolizeibehörde Mettmann: Toter nach Körperverletzungsdelikt - Polizei bittet um Zeugenhinweise - Monheim - 1907112

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Samstag (20. Juli 2019) kam es kurz vor 03.00 Uhr, auf der Mittelstraße in Monheim am Rhein, scheinbar zu einem Streit mit körperlicher Auseinandersetzung, an dem nach dem Stand aktueller Ermittlungen drei Männer beteiligt waren. Im Zuge der Auseinandersetzung wurde ein 36 Jahre alter Monheimer lebensgefährlich verletzt. Das Opfer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo der Monheimer jedoch trotz intensivmedizinischer Behandlung seinen Verletzungen erlag.

Die zwei anderen Beteiligten der Auseinandersetzung flüchteten noch vor Eintreffen erster Rettungs- und polizeilicher Einsatzkräfte vom Tatort in Richtung Lindenplatz. Dabei war einer zu Fuß, der zweite auf einem Fahrrad unterwegs. Erste polizeiliche Fahndungsmaßnahmen, unmittelbar nach dem ersten Notruf und Kenntnis von der Tat, verliefen bisher leider ohne einen schnellen Erfolg.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, die zuständige Staatsanwaltschaft in Düsseldorf eingeschaltet. Die Kriminalpolizei hat für ihre intensiv andauernden Ermittlungen inzwischen eine Mordkommission, unter Leitung der Kriminalhauptstelle des Polizeipräsidiums Düsseldorf, eingerichtet. Deren Ermittlerinnen und Ermittler, aus dem Kreis Mettmann und aus Düsseldorf, hoffen bei ihren gemeinsamen Ermittlungen auf weitere sachdienliche Hinweise bislang noch unbekannter Zeugen des Geschehens.

Zu den zwei bislang noch unbekannten Tatverdächtigen liegen aufgrund von ersten Zeugenaussagen die folgenden Personenbeschreibungen vor:

Erster Tatverdächtiger

- etwa 180 cm groß - 25 - 30 Jahre alt - dunklerer Teint, eventuell Südländer - sprach deutsch - auffallend dünn - mehr als schulterlange, schwarze, hinten zusammengebundene Haare - trug ein weißes T-Shirt, eine schwarze, kurze Trainingshose, helle Schuhe (Sneaker) sowie einen Beutel am Gürtel

Zweiter Tatverdächtiger (mit dem Fahrrad)

- 180 bis 185 cm groß - 25 - 30 Jahre alt - hellhäutig, mittel- bis osteuropäischer Typ - sprach deutsch - auffallend schlank, beschrieben als schlaksig dünn - kurze, blonde bis hellbraune Haare (kurzer Maschinenschnitt) - trug ein gelbes Polo-Shirt sowie eine cremefarbene lange Hose mit schwarzen Aufnähern im Kniebereich (Arbeitshose?) und helle Schuhe

Die eingerichtete "Mordkommission (MK) Mittel" wendet sich aktuell an die Öffentlichkeit und fragt:

- Wer hat in der Nacht zu Samstag in Tatortnähe etwas Verdächtiges beobachtet? - Wer kann gar Hinweise zu Identität, Herkunft und Verbleib der zwei gesuchten Tatverdächtigen geben?

Sachdienliche Hinweise nehmen die Polizei in Monheim, Rufnummer 02173 9594-6350, der Notruf 110, aber auch jede andere Polizeidienststelle jederzeit entgegen.

