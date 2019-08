Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Praxisurlaub führt zur Anzeige

Karlsruhe (ots)

Am Mittwoch gegen 14:00 Uhr wurde ein 28-jähriger Deutscher im Karlsruher Hauptbahnhof kontrolliert. Der Mann war äußerst orientierungslos und konnte sich alleine kaum auf den Beinen halten.

Bei der Durchsuchung auf der Dienststelle der Bundespolizei wurden sechs Arzneimittelrezepte, ausgestellt durch verschiedene Arztpraxen, sichergestellt. Der Beschuldigte wollte sich so größere Mengen eines Betäubungsmittels in Apotheken beschaffen. Bereits nach ersten Ermittlungen konnte davon ausgegangen werden, dass alle Rezepte Fälschungen waren. Die Recherchen der Beamten ergaben unter anderem, dass eine Arztpraxis zum Zeitpunkt der Rezeptausstellung geschlossen hatte. Im Zuge der Ermittlungen wurde auch das Handy des 28-Jährigen sichergestellt, da das Smartphone bereits Ende Juli in Heidelberg gestohlen wurde. Einige Stunden später konnte der Mann die Dienststelle ohne Medikamente und Handy, dafür aber wieder Herr seiner Sinne verlassen. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz, Urkundenfälschung und Diebstahl.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Daniela Barg

Telefon: 0721 12016 - 103

E-Mail: bpoli.karlsruhe.oea@polizei.bund.de

www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell