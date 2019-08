Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim -Aufgefahren und verletzt

Durmersheim (ots)

Zu einem Unfall mit einem leicht verletzten Autofahrer und einem Gesamtschaden von rund 7.000 Euro kam es am Dienstagabend gegen 21 Uhr auf der B 36. Der Fahrer eines VW Käfers war zu dieser Zeit auf der Bundesstraße in Richtung Rastatt unterwegs, als er auf den VW Golf eines 58-Jährigen auffuhr. Durch den Aufprall wurde der Käfer-Fahrer verletzt und musste durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der automobile Großvater des Golfs, der unfallverursachende Käfer, musste abgeschleppt werden.

/rs

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell